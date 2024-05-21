Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге арестовали экс-полицейских по обвинению в тройном убийстве в 2000 году
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отправили под арест бывших полицейских из отдела по борьбе с наркотиками, среди которых экс-начальник отдела Кировского РУВД областного центра, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, экс-милиционерам инкриминируют убийство трёх человек в Пионерском поселке в 2000 году. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке. Тогда в квартире на Асбестовском переулке, 7 нашли застреленным Олега Сергеева, его мать и сожительницу.
В СК пока не комментировали уголовное дело.
По данным издания, экс-милиционерам инкриминируют убийство трёх человек в Пионерском поселке в 2000 году. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке. Тогда в квартире на Асбестовском переулке, 7 нашли застреленным Олега Сергеева, его мать и сожительницу.
В СК пока не комментировали уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге арестовали мужчину по обвинению в сексуализированном насилии над сыном сожительницы
21 мая 2024
21 мая 2024