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В Екатеринбурге арестовали мужчину по обвинению в сексуализированном насилии над сыном сожительницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отправили в СИЗО мужчину, которого обвиняют в сексуализированном насилии над 12-летний сыном сожительницы.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой осведомлённый о ситуации источник, сначала было всё в порядке, но через некоторое время мальчик рассказал маме, что ей сожитель надругался над ним. Женщина тут же обратилась в полицию. Узнав о возбуждении уголовного дела, обвиняемый сбежал, скрывшись в одном из соседних регионов, где его и нашли.
Сейчас он находится под стражей в Екатеринбурге. Его назначили арест до 24 июня.
Как сообщает «Е1» со ссылкой на свой осведомлённый о ситуации источник, сначала было всё в порядке, но через некоторое время мальчик рассказал маме, что ей сожитель надругался над ним. Женщина тут же обратилась в полицию. Узнав о возбуждении уголовного дела, обвиняемый сбежал, скрывшись в одном из соседних регионов, где его и нашли.
Сейчас он находится под стражей в Екатеринбурге. Его назначили арест до 24 июня.
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