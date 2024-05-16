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В Новоуральске загорелся полигон с отходами

14.53 Вторник, 21 мая 2024
Фото: администрация Новоуральского городского округа
В Новоуральске вспыхнул полигон, где хранятся строительные и промышленные отходы. После того, как местные жители заметили дым от пожара, в администрации городского округа сообщили о возгорании.

«Горит полигон строительных и промышленных отходов ООО "УТИЛИС". На место пожара выехали огнеборцы СУ ФПС №5 МЧС России»,

– говорится в сообщении мэрии.


Там также добавили, что на место происшествия совместно с межрегиональным управление ФМБА России и с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии выехала группа по охране окружающей среды администрации НГО. Специалисты проверяют воздух на концентрацию опасных веществ.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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