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В Новоуральске загорелся полигон с отходами
Фото: администрация Новоуральского городского округа
В Новоуральске вспыхнул полигон, где хранятся строительные и промышленные отходы. После того, как местные жители заметили дым от пожара, в администрации городского округа сообщили о возгорании.
Там также добавили, что на место происшествия совместно с межрегиональным управление ФМБА России и с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии выехала группа по охране окружающей среды администрации НГО. Специалисты проверяют воздух на концентрацию опасных веществ.
«Горит полигон строительных и промышленных отходов ООО "УТИЛИС". На место пожара выехали огнеборцы СУ ФПС №5 МЧС России»,
– говорится в сообщении мэрии.
Там также добавили, что на место происшествия совместно с межрегиональным управление ФМБА России и с привлечением Центра гигиены и эпидемиологии выехала группа по охране окружающей среды администрации НГО. Специалисты проверяют воздух на концентрацию опасных веществ.
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