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В Кушве специалисты МЧС спасли застрявшую заборе косулю
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Кушве спасли жизнь косули, которая умудрилась застрять в заборе возле местной школы. Выручать её приезжали специалисты МЧС.
Как рассказали в официальном телеграм-канале МЧС, их специалисты вызволили дикое животное с помощью гидравлического инструмента, которым вырезали прутья. Позже косулю, которая травмировалась в попытках выбраться из ловушки, передали ветеринарам.
Как рассказали в официальном телеграм-канале МЧС, их специалисты вызволили дикое животное с помощью гидравлического инструмента, которым вырезали прутья. Позже косулю, которая травмировалась в попытках выбраться из ловушки, передали ветеринарам.
«Нам важна каждая жизнь!»,
– подчеркнули спасатели.
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