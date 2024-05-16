В Кушве специалисты МЧС спасли застрявшую заборе косулю





– подчеркнули спасатели. «Нам важна каждая жизнь!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Кушве спасли жизнь косули, которая умудрилась застрять в заборе возле местной школы. Выручать её приезжали специалисты МЧС.Как рассказали в официальном телеграм-канале МЧС, их специалисты вызволили дикое животное с помощью гидравлического инструмента, которым вырезали прутья. Позже косулю, которая травмировалась в попытках выбраться из ловушки, передали ветеринарам.