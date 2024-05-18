На Эльмаше мужчина пнул чужую собаку





рассказала девушка. «Он угрожал, что сейчас и я получу. Я позвала на помощь, позвонила мужу. Этот мужчина попытался скрыться, но его поймали. Пока вызывали полицию, Тошик от страха сорвался с поводка и убежал в сторону проспекта Космонавтов, перебежав оживленную дорогу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Эльмаше в одном из магазинов мужчина пнул чужую собаку, из-за того, что та задела его за ногу, когда стоял очереди на кассу. По словам хозяйки, она тут же извинилась, но мужчина всё равно решил ударить её питомца ногой по морде. Горожанка намерена писать заявление.Как рассказала девушка в паблике в «ВК» и телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург», после этого мужчина стал угрожать ей, обещая ударить и её тоже, из-за чего девушке пришлось схватить собаку и выбежать на улицу.Поймать собаку ей помог случайный водитель. Он остановился посреди перекрестка и бросился ловить собаку. Со слов хозяйки животного, мужчина из-за этого разбил свой телефон, упал и сильно испачкался. И сейчас девушка переживает, что не додумалась поблагодарить его за помощь.В ветклинике собаки диагностировали ушиб. Однако теперь, со слов хозяйки, её собака теперь всего боится. Сейчас девушка намерена обращаться в полицию.