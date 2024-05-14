В Нижнем Тагиле задержали продавца и одновременно похитителя айфона





– рассказали в пресс-группе. «После проверки молодой человек, уже получивший деньги за устройство, попросил у девушки телефон, чтобы совершить звонок своей матери. Тагильчанин отошёл в сторону, а потом вообще скрылся в неизвестном направлении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле транспортная полиция задержала молодого человека, который сначала продал несовершеннолетней девушке поддержанный айфон за небольшую сумму, а потом украл его под предлогом звонка маме.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, 18 мая к линейный отдел транспортной полиции обратилась женщина, сообщившая, что её 16-летняя дочь стала жертвой мошенника. Надеясь дешево купить айфон, она через друзей познакомилась с 18-летнем парнем, который предлагал гаджет всего за 10 тысяч рублей. Молодые люди встретились в одном из кафе на железнодорожном вокзале, где парень, как и обещал, продал телефон за обговорённую сумму. После этого они вместе зашли в ближайший салон, чтобы проверить работоспособность мобильного, а также убедиться, что телефон не краденный.Когда девушка подняла, что её обманули, она позвонила маме, и уже после этого они вместе обратились в полицию.Афериста быстро нашли. Его задержали в тот же день по месту жительства. Оказалось, парень уже был неоднократно судим и в настоящее время находится под уголовно-исполнительным надзором за совершение преступления по статье 115 УК РФ. До достижения совершеннолетия состоял на учёте в ПДН за кражи, грабежи и мелкие хищения, которыми промышлял с 16 лет. Теперь в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.После задержания парень признался в содеянном и пояснил оперативникам, что хотел нажиться, чтобы расплатиться с долгами по микрозаймам.