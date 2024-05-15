Уральский оптико-механический завод разрабатывает оборудование для спасения новорождённых массой от 500 граммов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На экспертной панели «Передовые разработки медицинских изделий. Будущее ближе, чем кажется» рассказали о разработке Уральского оптико-механического завода реанимационного оборудования, которое позволяет спасать новорождённых.Современное отечественное оборудование для лечения взрослых и детей, в том числе очень маленьких, в рамках Недели технологического лидерства, которая проходит на Международной выставке-форуме «Россия» представила представитель холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех Валерия Тонкошкурова – директор по развитию проектов медицинского направления. Она привела в пример два изделия уральского предприятия, один из которых – многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии – уже поставляется в российских медучреждениях. Второй аппарат разрабатывается для поддержки дыхания новорождённых, в том числе недоношенных малышей от 500 грамм. В прошлом году он получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора.В настоящее время продукцию холдинга применяется в учреждениях здравоохранения Оренбургской, Брянской, Архангельской, Ленинградской областей, а также Дагестана, Республики Саха (Якутия) и целого ряда других российских регионов.