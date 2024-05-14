Пять вагонов сошли с рельсов на перегоне Ивдель 2 — Полуночное

«Уральской транспортной прокуратурой в ходе проверки в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта выявлен факт схода подвижного состава на путях необщего пользования с причинением крупного ущерба собственнику вагонов, о чём государственные органы не оповещались. Установлено, что в июле 2023 г. на путях необщего пользования ОАО «ВГОК» (Свердловская область), примыкающих к железнодорожной станции Благодать, из-за нарушения технических условий размещения грузов в подвижном составе (разность погрузки по бортам) допущен сход пять вагонов. Стоимость ремонта поврежденного в результате схода подвижного состава превысила 1,3 миллиона рублей. Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы», — так сообщает об этом Уральская транспортная прокуратура.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Аварийный случай произошёл вчера, 20 мая, на Свердловской железной дороге. На перегоне Ивдель 2 — Полуночное с рельсов «сбежали» пять вагонов.В происшествии никто не пострадал, а грузовые вагоны шли пустыми, поэтому и ущерб получился не таким большим, как мог бы. Тем не менее, Уральская транспортная прокуратура устроила проверку с выездом транспортного прокурора из Серова на место происшествия. По результатам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Для того, чтобы вернуть «сбежавшие» вагоны на рельсы, был задействован восстановительный поезд.Интересно, что именно сегодня стало известно, что закончена проверка схожего прошлогоднего происшествия. Тогда на станции Благодать тоже сошли с рельсов пять вагонов.