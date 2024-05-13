Парк Маяковского закроет вход на несколько дней

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского продолжаются работы по благоустройству. В связи с этим на этой неделе на несколько дней для посетителей закроется вход со стороны улица Щорса.Вход со стороны Щорса в парк Маяковского закроется уже завтра, 21 мая. Воспользоваться им будет нельзя до 24 мая. За это время рабочие должны завершить реконструкцию входа. Закрыт будет не только вход, но и тропинки от моста до развилки. Администрация парка предлагает в указанные дни пользоваться центральным входом, а перекрытый участок миновать маршрутом, указанным на карте.Перекрытие входа со стороны улицы Щорса не скажется на работе парка. Здесь, в частности, функционирует аттракцион «Орбита», которое на некоторое исчезал из ЦПКиО, а теперь установлен снова.