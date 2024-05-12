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Два пожара обнаружили в свердловских лесах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах в Свердловской области вновь начали вспыхивать пожары. За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана», зафиксировала два очага.
Как сообщает пресс-службы организации, по данным на 02.00 21 мая, на территории региона действовало 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 6 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России действовало 55 лесных пожаров на общей площади 84 541 гектар.
Как сообщает пресс-службы организации, по данным на 02.00 21 мая, на территории региона действовало 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём 6 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России действовало 55 лесных пожаров на общей площади 84 541 гектар.
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