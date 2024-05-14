Неподалёку от Екатеринбург Арены в машине умер человек

«По предварительным данным, смерть человека не носит криминальный характер. Мужчине стало плохо, а прибывшая «неотложка» констатировала, что помочь ему уже нельзя. Личность гражданина представители МВД установили оперативно. Это местный житель гражданин Юркин, 1985 года рождения, снимал квартиру в Парковом. Недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление, предусмотренное статьёй 264 УК РФ. Сыщики территориального ОВД и следователи СКР работают над установлением более подробных и точных обстоятельств случившегося».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге сегодня, 20 мая, в припаркованной машине обнаружили труп мужчины. Недолгое время личность покойного оставалась неизвестной, но ближе к вечеру полиция поделилась со СМИ информацией, проливающей свет на это.Легковой автомобиль с трупом на заднем, пассажирском сидении стоял в Верх-Исетском административном районе Екатеринбурга на перекрёстке улиц Ключевская и Мельникова. К месту происшествия была вызвана «Скорая помощь», и её бригада даже пыталась провести реанимационные меры, но безрезультатно. Медикам оставалось констатировать смерть человека.С комментариями о случившемся выступил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых:К слову, статья 264 УК РФ рассматривает случаи нарушения ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью.