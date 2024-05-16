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Музей Андеграунда в Екатеринбурге осваивает двор
Фото Антона Каптелова
Уже в ближайшую субботу, 25 мая, Музей Андеграунда в Екатеринбурге презентует новую площадку поклонникам современного искусства. Ею станет дворик возле музейного здания и летняя веранда.
Первым мероприятием, которое пройдет в «андеграундном» дворике, будет музыкальный перформанс с участием Арины Козловой, Оксаны Шевченко и Дата Чана из проекта «OKOLO Dance Company». На протяжении двух часов они будут импровизировать под музыку и текстовое сопровождение. В основу перформанса лягут пьесы и визуальный ряд художника Леонида Тишкова, а танцы и взаимодействие с пространством под открытым небом участники будут под саксофон Сергея Летова.
Перформанс в дворике Музея Андеграунда начнётся в субботу в пять часов вечера. Билеты заказать можно на сайте Музея.
Первым мероприятием, которое пройдет в «андеграундном» дворике, будет музыкальный перформанс с участием Арины Козловой, Оксаны Шевченко и Дата Чана из проекта «OKOLO Dance Company». На протяжении двух часов они будут импровизировать под музыку и текстовое сопровождение. В основу перформанса лягут пьесы и визуальный ряд художника Леонида Тишкова, а танцы и взаимодействие с пространством под открытым небом участники будут под саксофон Сергея Летова.
Перформанс в дворике Музея Андеграунда начнётся в субботу в пять часов вечера. Билеты заказать можно на сайте Музея.
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