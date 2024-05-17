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Мэрия Екатеринбурга анонсировала строительство ещё одного детсада в Академическом

13.28 Вторник, 21 мая 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хотят построить ещё один детский садик в Академическом районе. Туда смогут ходить 200 малышей, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.

Новый детсад должен будет появиться в границах улиц Рябинина, Академика Ландау, Архитектора Белянкина и реки Патрушихи, где хотят возвести новый квартал из пяти домов, ради будущих жильцов которых это всё и затевается. Также для них обещают предусмотреть паркинг почти на 750 машиномест.

Общая площадь проектируемой территории составляет 7,3 гектара. Завершить строительство квартала хотят к 2030 году.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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20:33 Парк Маяковского закроет вход на несколько дней
19:45 Неподалёку от Екатеринбург Арены в машине умер человек
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