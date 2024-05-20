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Глава СКР поручил выяснить, кто сжигает мусор на территории старого завода в Тавдинском районе

09.18 Вторник, 21 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После жалоб жителей села Индра в Тавдинском районе Свердловской области по поводу сжигания мусора на территории старого завода вблизи их населённого пункта глава СКР поручил провести проверку.

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку»,

– говорится в сообщении Следкома.


Ранее сельчане выражали опасения из-за того, что искры от сжигаемого мусора летят в разные стороны, в том числе и в сторону их домов. Также они жаловались на то, что им приходится дышать едким дымом. По этой причине людям приходится ходить в масках.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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