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Глава СКР поручил выяснить, кто сжигает мусор на территории старого завода в Тавдинском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После жалоб жителей села Индра в Тавдинском районе Свердловской области по поводу сжигания мусора на территории старого завода вблизи их населённого пункта глава СКР поручил провести проверку.
Ранее сельчане выражали опасения из-за того, что искры от сжигаемого мусора летят в разные стороны, в том числе и в сторону их домов. Также они жаловались на то, что им приходится дышать едким дымом. По этой причине людям приходится ходить в масках.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее сельчане выражали опасения из-за того, что искры от сжигаемого мусора летят в разные стороны, в том числе и в сторону их домов. Также они жаловались на то, что им приходится дышать едким дымом. По этой причине людям приходится ходить в масках.
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