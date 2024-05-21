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В Нижнесергинском районе подростку ампутировали ногу посреди огорода
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Медикам, приехавшим на срочный вызов на частный участок, расположенный на территории Нижнесергинского района Свердловской области, пришлось делать сложную операцию прямо под открытым небом. Их пациентом стал 13-летний подросток, неудачно поработавший в огороде.
Сообщается, что несовершеннолетний работал в огороде с мотоблоком. В какой-то момент он не справился с техникой и лезвиями мотоблока ему посекло обе ноги. Одну настолько сильно, что прибывшие на место происшествия медики приняли решение там же, не доезжая до больницы, отрезать травмированную конечность.
Самое ужасное, что мальчик может лишиться и второй ноги. Когда его после проведённой посреди операции довезли до больницы, выяснилось, что у него началось заражение крови. Возникла опасность, что врачам придётся ампутировать вторую конечность, чтобы спасти жизнь ребёнка.
К слову, напомним, что сегодня стало известно ещё об одной ампутации нижних конечностей человеку. Ноги лишился человек, попавший под шасси самолёта «Уральских авиалиний». По жуткому совпадению он, как и нижнесергинский подросток, тоже может лишиться второй ноги.
Сообщается, что несовершеннолетний работал в огороде с мотоблоком. В какой-то момент он не справился с техникой и лезвиями мотоблока ему посекло обе ноги. Одну настолько сильно, что прибывшие на место происшествия медики приняли решение там же, не доезжая до больницы, отрезать травмированную конечность.
Самое ужасное, что мальчик может лишиться и второй ноги. Когда его после проведённой посреди операции довезли до больницы, выяснилось, что у него началось заражение крови. Возникла опасность, что врачам придётся ампутировать вторую конечность, чтобы спасти жизнь ребёнка.
К слову, напомним, что сегодня стало известно ещё об одной ампутации нижних конечностей человеку. Ноги лишился человек, попавший под шасси самолёта «Уральских авиалиний». По жуткому совпадению он, как и нижнесергинский подросток, тоже может лишиться второй ноги.
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