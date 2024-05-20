Возрастное ограничение 18+
С «Водоканала» взыскали ущерб за сброс сточных вод в реки Камышенка и Северка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области с ЕМУП «Водоканал» взыскали за ущерб, причиненный рекам реки Камышенка и Северка, в которые из труб предприятия попадали сточные воды с высокой концентрацией вредных веществ.
Это выяснилось в ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», осмотрены очистные сооружения, эксплуатируемые предприятием. По результатам отбора и количественного химического анализа проб сточных вод специалисты сделали вывод, что сброс загрязняет окружавшую среду. Ущерб составил 364 тысячи рублей.
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ЕМУП «Водоканал» в пользу РФ суммы ущерба. Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Это выяснилось в ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», осмотрены очистные сооружения, эксплуатируемые предприятием. По результатам отбора и количественного химического анализа проб сточных вод специалисты сделали вывод, что сброс загрязняет окружавшую среду. Ущерб составил 364 тысячи рублей.
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ЕМУП «Водоканал» в пользу РФ суммы ущерба. Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за бездоговорного потребления электричества на 1,3 миллиона
20 мая 2024
20 мая 2024
Екатеринбургские власти реорганизуют часть МУПов
17 мая 2024
17 мая 2024