С «Водоканала» взыскали ущерб за сброс сточных вод в реки Камышенка и Северка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с ЕМУП «Водоканал» взыскали за ущерб, причиненный рекам реки Камышенка и Северка, в которые из труб предприятия попадали сточные воды с высокой концентрацией вредных веществ.Это выяснилось в ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно со специалистами Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО», осмотрены очистные сооружения, эксплуатируемые предприятием. По результатам отбора и количественного химического анализа проб сточных вод специалисты сделали вывод, что сброс загрязняет окружавшую среду. Ущерб составил 364 тысячи рублей.В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ЕМУП «Водоканал» в пользу РФ суммы ущерба. Кировский районный суд Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, говорится в сообщении региональной прокуратуры.