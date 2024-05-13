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Свердловский студент стал победителем на соревнованиях по программированию RuCode
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Молодой человек из Свердловской области стал победителем в алгоритмической секции крупнейшего в России фестиваля по программированию RuCode, в котором участвовало свыше 350 школьников и студентов из 21 региона.
Среди взрослых победителем в дивизионе E-F помимо других участников стал Всеволод Кондрашин из Свердловской области.
«В течение пяти часов участники со всей России решали задачи по алгоритмическому программированию и зарабатывали баллы. Всего в рамках соревнования, прошедшего в онлайн-формате, приняли участие 356 человек из 40 регионов РФ, а также участники из Кыргызстана в общей сложности около человек. В зависимости от уровня подготовки участников разделили на дивизионы (С-D, E-F). Решать задачи можно было на нескольких языках программирования: Python, C/C++, Java, Kotlin, Rust»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы мероприятия.
Среди взрослых победителем в дивизионе E-F помимо других участников стал Всеволод Кондрашин из Свердловской области.
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