В Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу об угоне скорой





– сообщили в прокуратуре. «Суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ, с удержанием 15% заработной платы в доход государства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 21 мая, в Чкаловском районном суде зачитали приговор местному жителю, 1989 года рождения, который 31 декабря 2022 года вызвал скорую своей девушке, которая получила травму голову, а потом угнал машину медицинской бригады.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после того как медики оказали девушке помощь, они приняли решение госпитализировать её. Осуждённый хотел поехать вместе с ней в качестве сопровождающего, но ему не разрешили. Мужчина обиделся и, пригрозив водителю «скорой» предметом, похожим на пистолет, вытолкал его из машины. После этого занял его место и, пресекая попытку водителя восстановить справедливость, поехал к 24-й больнице, где оставил автомобиль.Его признали виновным по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон))Приговор не вступил в законную силу.