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В Екатеринбурге в Доме детского творчества запускают программу «3D-моделирования и прототипирования»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Доме детского творчества Ленинского района, который в прошлом году отметил свое 70-летие, запускают программу для детей от 9 до 15 лет по 3D-моделированию и прототипированию.
Как сообщают в администрации города, программу открыли в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Контакты на для записи можно найти сайте учреждения.
Помимо новой программы у Дома детского творчество в Ленинском районе есть 80 других разной направленности, в том числе художественной, технической, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной. Также там есть две адаптированные программы социально-гуманитарной направленности для детей с ОВЗ.
Как сообщают в администрации города, программу открыли в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
Контакты на для записи можно найти сайте учреждения.
Помимо новой программы у Дома детского творчество в Ленинском районе есть 80 других разной направленности, в том числе художественной, технической, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной. Также там есть две адаптированные программы социально-гуманитарной направленности для детей с ОВЗ.
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