Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить право собственности на земельный участок под многоквартирным домом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом (МКД), с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на этом земельном участке объектами принадлежит собственникам помещений в этом доме на праве общей долевой собственности.Если земельный участок под МКД не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, такой участок находится в собственности соответствующего публично-правового образования. При этом собственники помещений в МКД вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими МКД.Для оформления в собственность земельного участка под МКД Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует жильцам следующий алгоритм:Шаг 1. Уточните информацию об образовании земельного участкаИнформация об образовании и кадастровом учете земельного участка под МКД размещена на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра.Если земельный участок под МКД не образован, переходите к следующему шагу.Шаг 2. Обратитесь в уполномоченные органы с заявлением об образовании земельного участкаОбразованием земельных участков, на которых расположен МКД, занимаются органы местного самоуправления. Любой собственник помещения в таком доме вправе обратиться с заявлением об образовании земельного участка, на котором дом расположен.Образование земельного участка, на котором расположен МКД, осуществляется уполномоченными органами также при отсутствии обращения собственников помещений МКД, в том числе в ходе выполнения комплексных кадастровых работ.Шаг 3. Дождитесь постановки земельного участка на кадастровый учетСо дня осуществления государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.Для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок как на общее имущество в многоквартирном доме, с заявлением о государственной регистрации права может обратиться любой собственник квартиры или помещения многоквартирного дома, приложив документ об оплате государственной пошлины в размере 200 рублей.Запись о государственной регистрации права общей долевой собственников помещения будет внесена в ЕГРН без указания имен (наименований) собственников помещений в многоквартирном доме и размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности.Важно! После оформления прав на земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, собственники помещений освобождаются от уплаты земельного налога.