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Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить право собственности на земельный участок под многоквартирным домом
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом (МКД), с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на этом земельном участке объектами принадлежит собственникам помещений в этом доме на праве общей долевой собственности.
Если земельный участок под МКД не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, такой участок находится в собственности соответствующего публично-правового образования. При этом собственники помещений в МКД вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими МКД.
Для оформления в собственность земельного участка под МКД Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует жильцам следующий алгоритм:
Шаг 1. Уточните информацию об образовании земельного участка
Информация об образовании и кадастровом учете земельного участка под МКД размещена на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра.
Если земельный участок под МКД не образован, переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Обратитесь в уполномоченные органы с заявлением об образовании земельного участка
Образованием земельных участков, на которых расположен МКД, занимаются органы местного самоуправления. Любой собственник помещения в таком доме вправе обратиться с заявлением об образовании земельного участка, на котором дом расположен.
Образование земельного участка, на котором расположен МКД, осуществляется уполномоченными органами также при отсутствии обращения собственников помещений МКД, в том числе в ходе выполнения комплексных кадастровых работ.
Шаг 3. Дождитесь постановки земельного участка на кадастровый учет
Со дня осуществления государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.
Для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок как на общее имущество в многоквартирном доме, с заявлением о государственной регистрации права может обратиться любой собственник квартиры или помещения многоквартирного дома, приложив документ об оплате государственной пошлины в размере 200 рублей.
Запись о государственной регистрации права общей долевой собственников помещения будет внесена в ЕГРН без указания имен (наименований) собственников помещений в многоквартирном доме и размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности.
Важно! После оформления прав на земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, собственники помещений освобождаются от уплаты земельного налога.
Если земельный участок под МКД не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, такой участок находится в собственности соответствующего публично-правового образования. При этом собственники помещений в МКД вправе владеть и пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими МКД.
Для оформления в собственность земельного участка под МКД Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует жильцам следующий алгоритм:
Шаг 1. Уточните информацию об образовании земельного участка
Информация об образовании и кадастровом учете земельного участка под МКД размещена на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра.
Если земельный участок под МКД не образован, переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Обратитесь в уполномоченные органы с заявлением об образовании земельного участка
Образованием земельных участков, на которых расположен МКД, занимаются органы местного самоуправления. Любой собственник помещения в таком доме вправе обратиться с заявлением об образовании земельного участка, на котором дом расположен.
Образование земельного участка, на котором расположен МКД, осуществляется уполномоченными органами также при отсутствии обращения собственников помещений МКД, в том числе в ходе выполнения комплексных кадастровых работ.
Шаг 3. Дождитесь постановки земельного участка на кадастровый учет
Со дня осуществления государственного кадастрового учета земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в МКД.
Для регистрации права общей долевой собственности на земельный участок как на общее имущество в многоквартирном доме, с заявлением о государственной регистрации права может обратиться любой собственник квартиры или помещения многоквартирного дома, приложив документ об оплате государственной пошлины в размере 200 рублей.
Запись о государственной регистрации права общей долевой собственников помещения будет внесена в ЕГРН без указания имен (наименований) собственников помещений в многоквартирном доме и размеров принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности.
Важно! После оформления прав на земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, собственники помещений освобождаются от уплаты земельного налога.
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