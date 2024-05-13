Любители театра требуют продолжить показ одного из спектаклей Свердловского театра драмы

«Режиссёрская работа Дмитрия Зимина стала театральным достоянием Урала. С уходом режиссёра, театр превращается в самодеятельность. От лица зрителей Свердловского академического театра драмы, просим оставить в репертуаре спектакль «Головлёвы» и не лишать драматический театр сильных спектаклей, которые оставляли след в умах и сердцах зрителей. Просим пересмотреть политику о снятии спектаклей и прислушиваться к мнению зрителей», — пишут составители петиции.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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