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Любители театра требуют продолжить показ одного из спектаклей Свердловского театра драмы

21.21 Вторник, 21 мая 2024
Фото: Свердловский театр драмы /uraldrama.ru
Для Екатеринбурга не в диковинку петиции горожан с политическими требованиями, как и массовые обращения в защиту старинного здания или приговорённого под вырубку парка. Но вот необычный случай: ценители театрального искусства потребовали продолжить показ спектакля, который Свердловский театр драмы планирует убирать из репертуара.

Речь идёт о спектакле «Головлёвы» по мотивам известного романа Салтыкова-Щедрина. Сценическую версию литературного первоисточника написала Ирина Васьковская, а постановку осуществил режиссёр Дмитрий Зимин. «Головлёвы» были впервые показаны в Театре драмы в июне 2019 года, да так полюбились зрителям, что они выступили в защиту спектакля, когда театр решил с репертуара его снять. На платформе Change.org в минувшие выходные появилась соответствующая петиция.

«Режиссёрская работа Дмитрия Зимина стала театральным достоянием Урала. С уходом режиссёра, театр превращается в самодеятельность. От лица зрителей Свердловского академического театра драмы, просим оставить в репертуаре спектакль «Головлёвы» и не лишать драматический театр сильных спектаклей, которые оставляли след в умах и сердцах зрителей. Просим пересмотреть политику о снятии спектаклей и прислушиваться к мнению зрителей», — пишут составители петиции.


За несколько прошедших дней под петицией оставили подписи уже 350 человек.

Между тем, ближайший показ спектакля Дмитрия Зимина «Головлёвы» запланирован на 12 июня. Предположительно, это будет последняя возможность для зрителей ознакомиться с этой постановкой. Кроме того, в театре вместе с «Головлёвыми» планируют убирать из репертуара ещё три спектакля.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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12:36 В Екатеринбурге арестовали мужчину по обвинению в сексуализированном насилии над сыном сожительницы
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