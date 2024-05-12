В деревне под Верхней Пышмой дети докатались на квадроцикле до ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Беспечность родителей довела до беды в деревне Верхотурка Верхнепышминского района. Взрослые дали двум детям покататься на квадроцикле, в результате чего оба оказались на осмотре у врача.Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 19 мая. Находясь в лесополосе рядом с деревней Верхотурка, владелец квадроцикла дал поуправлять этим транспортным средством своему 8-летнему сыну. В качестве пассажира на квадроцикл сел мальчик постарше. Покатавшись по лесу, мальчишки выехали на проезжую часть, где малолетний водитель потерял управление и наехал на придорожный столб. В результате 13-летний подросток получил перелом челюсти.Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в больницу попали оба мальчика. Но у водителя квадроцикла серьёзных травм врачи не обнаружили и практически сразу отпустили его домой. Это связывают с тем, что на нём, в отличие от пассажира, на момент аварии были надеты средства защиты.По факту случившегося за передачу права управления транспортным средством отец 8-летнего ребёнка привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних, для проведения профилактической работы с семьей, а также для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).