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В деревне под Верхней Пышмой дети докатались на квадроцикле до ДТП

20.55 Понедельник, 20 мая 2024
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Беспечность родителей довела до беды в деревне Верхотурка Верхнепышминского района. Взрослые дали двум детям покататься на квадроцикле, в результате чего оба оказались на осмотре у врача.

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 19 мая. Находясь в лесополосе рядом с деревней Верхотурка, владелец квадроцикла дал поуправлять этим транспортным средством своему 8-летнему сыну. В качестве пассажира на квадроцикл сел мальчик постарше. Покатавшись по лесу, мальчишки выехали на проезжую часть, где малолетний водитель потерял управление и наехал на придорожный столб. В результате 13-летний подросток получил перелом челюсти.

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в больницу попали оба мальчика. Но у водителя квадроцикла серьёзных травм врачи не обнаружили и практически сразу отпустили его домой. Это связывают с тем, что на нём, в отличие от пассажира, на момент аварии были надеты средства защиты.

По факту случившегося за передачу права управления транспортным средством отец 8-летнего ребёнка привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних, для проведения профилактической работы с семьей, а также для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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16:15 Бывшего мужа убитой на Уралмаше девушки отправили в СИЗО
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12:00 СМИ сообщают о смерти спортсмена во время забега в Екатеринбурге
11:41 Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте
11:12 Жители Тавдинского района пожаловались на дым со стороны старого завода
10:46 Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте
09:53 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
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