Экономия на работнике обернулась для организации принудительным взысканием долгов по оплате труда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Судебные приставы помогли работнику прикамской организации получить причитающуюся ему заработную плату. Бывший работодатель недоплатил ему более 400 тысяч рублей.Житель г. Екатеринбурга более двух лет состоял в трудовых отношения с ООО «СпецТранс». Несмотря на то, что фактически организация зарегистрирована в Уинском районе Пермского края, практически все время работник находился в служебной командировке в Оренбургской области, где замещал должность начальника участка на строительстве нефтепровода.После того, как работник уволился, у него возникли сомнения по поводу суммы полученных им от работодателя выплат. Дело в том, что мужчина является приемным отцом ребенка-инвалида, что давало ему право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Также ему неверно рассчитали оплату отпускных и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.Гражданин обратился в суд, который сопоставил фактически начисленные и выплаченные работнику суммы и подтвердил нарушения норм Трудового законодательства со стороны ООО «СпецТранс».В отделение судебных приставов Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с организации задолженности по оплате труда в размере более 418 тысяч рублей.Возбудив исполнительное производство, судебный пристав выехал по месту нахождения организации-должника и лично вручил директору соответствующее постановление и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.Не желая становится фигурантом уголовного дела и нести дополнительные расходы в виде исполнительского сбора, должностное лицо в срок для добровольного исполнения погасило всю сумму задолженности. Конституционное право взыскателя восстановлено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.