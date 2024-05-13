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Экономия на работнике обернулась для организации принудительным взысканием долгов по оплате труда
Судебные приставы помогли работнику прикамской организации получить причитающуюся ему заработную плату. Бывший работодатель недоплатил ему более 400 тысяч рублей.
Житель г. Екатеринбурга более двух лет состоял в трудовых отношения с ООО «СпецТранс». Несмотря на то, что фактически организация зарегистрирована в Уинском районе Пермского края, практически все время работник находился в служебной командировке в Оренбургской области, где замещал должность начальника участка на строительстве нефтепровода.
После того, как работник уволился, у него возникли сомнения по поводу суммы полученных им от работодателя выплат. Дело в том, что мужчина является приемным отцом ребенка-инвалида, что давало ему право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Также ему неверно рассчитали оплату отпускных и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.
Гражданин обратился в суд, который сопоставил фактически начисленные и выплаченные работнику суммы и подтвердил нарушения норм Трудового законодательства со стороны ООО «СпецТранс».
В отделение судебных приставов Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с организации задолженности по оплате труда в размере более 418 тысяч рублей.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав выехал по месту нахождения организации-должника и лично вручил директору соответствующее постановление и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
Не желая становится фигурантом уголовного дела и нести дополнительные расходы в виде исполнительского сбора, должностное лицо в срок для добровольного исполнения погасило всю сумму задолженности. Конституционное право взыскателя восстановлено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Житель г. Екатеринбурга более двух лет состоял в трудовых отношения с ООО «СпецТранс». Несмотря на то, что фактически организация зарегистрирована в Уинском районе Пермского края, практически все время работник находился в служебной командировке в Оренбургской области, где замещал должность начальника участка на строительстве нефтепровода.
После того, как работник уволился, у него возникли сомнения по поводу суммы полученных им от работодателя выплат. Дело в том, что мужчина является приемным отцом ребенка-инвалида, что давало ему право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Также ему неверно рассчитали оплату отпускных и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.
Гражданин обратился в суд, который сопоставил фактически начисленные и выплаченные работнику суммы и подтвердил нарушения норм Трудового законодательства со стороны ООО «СпецТранс».
В отделение судебных приставов Октябрьскому и Уинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с организации задолженности по оплате труда в размере более 418 тысяч рублей.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав выехал по месту нахождения организации-должника и лично вручил директору соответствующее постановление и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
Не желая становится фигурантом уголовного дела и нести дополнительные расходы в виде исполнительского сбора, должностное лицо в срок для добровольного исполнения погасило всю сумму задолженности. Конституционное право взыскателя восстановлено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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