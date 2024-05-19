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Техник, которого в «Кольцово» сбил самолёт, может потерять обе ноги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Выпускающий техник, которого в аэропорту «Кольцово» 19 мая сбил самолёт «Уральских авиалиний», может потерять обе ноги. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина» со ссылкой на коллег пострадавшего.
По их информации, доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится. В 36-й екатеринбургской больнице, куда экстренно госпитализировали мужчину, сообщили, что он в тяжёлом состоянии и находится на операции.
Один из очевидцев утверждает, что в несчастном случае виноват экипаж. С его слов, техник стоял спиной к носовой стойке самолёта и отсоединял кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Примерно в этот момент пилоты получили разрешение на руление. Утверждается, что они сразу же включили фары и начали движение, забыв дождаться разрешающего сигнала от выпускающего техника.
«Экипаж должен был дождаться, когда техник отсоединится от борта, выйдет в безопасную зону видимости и подаст сигнал рукой о том, что можно начинать движение. В результате самолёт передней стойкой наехал на техника, переехав ему обе ноги, причём одну из ног зажевало. Вызвали буксир и скорые», – написали в телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщил, что после данного инцидента экипаж отстранили от полётов.
По их информации, доктора сказали, что одну ногу ему ампутируют, а вторую попытаются спасти, если получится. В 36-й екатеринбургской больнице, куда экстренно госпитализировали мужчину, сообщили, что он в тяжёлом состоянии и находится на операции.
Один из очевидцев утверждает, что в несчастном случае виноват экипаж. С его слов, техник стоял спиной к носовой стойке самолёта и отсоединял кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Примерно в этот момент пилоты получили разрешение на руление. Утверждается, что они сразу же включили фары и начали движение, забыв дождаться разрешающего сигнала от выпускающего техника.
«Экипаж должен был дождаться, когда техник отсоединится от борта, выйдет в безопасную зону видимости и подаст сигнал рукой о том, что можно начинать движение. В результате самолёт передней стойкой наехал на техника, переехав ему обе ноги, причём одну из ног зажевало. Вызвали буксир и скорые», – написали в телеграм-канале.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщил, что после данного инцидента экипаж отстранили от полётов.
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