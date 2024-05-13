Молодые бинтуронги поселились в Екатеринбургском зоопарке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский зоопарк почти каждую неделю хвастает пополнением. На этот раз его сотрудники сообщают о новосёлах-бинтуронгах.В природе эти экзотические животные обитают в лесах Юго-Восточной Азии, распространены в Индии, на индонезийских островах. А в Екатеринбурге они поселились на втором этаже павильона «Центральный» в зоопарке. Их двое, и они совсем ещё юные — одному всего 11 месяцев, а второму 10 месяцев. Пока они не слишком торопятся демонстрировать себя посетителям: во-первых, потому что ещё не привыкли к новому жилищу, а во-вторых, потому что активность им «по породе» положено проявлять ночью.Бинтуронги — всеядные существа из семейства вивверовых, и одинаково любят, как бананы, так и мяско. В рацион их входят также ягоды, рыба, яйца.Екатеринбургским молодым бинтуронгам ещё даже не дали имена. Сотрудники зоопарка как раз присматриваются, какие имена лучше «приклеятся» к парочке этих красавцев.