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Молодые бинтуронги поселились в Екатеринбургском зоопарке

21.18 Понедельник, 20 мая 2024
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
Екатеринбургский зоопарк почти каждую неделю хвастает пополнением. На этот раз его сотрудники сообщают о новосёлах-бинтуронгах.

В природе эти экзотические животные обитают в лесах Юго-Восточной Азии, распространены в Индии, на индонезийских островах. А в Екатеринбурге они поселились на втором этаже павильона «Центральный» в зоопарке. Их двое, и они совсем ещё юные — одному всего 11 месяцев, а второму 10 месяцев. Пока они не слишком торопятся демонстрировать себя посетителям: во-первых, потому что ещё не привыкли к новому жилищу, а во-вторых, потому что активность им «по породе» положено проявлять ночью.

Бинтуронги — всеядные существа из семейства вивверовых, и одинаково любят, как бананы, так и мяско. В рацион их входят также ягоды, рыба, яйца.

Екатеринбургским молодым бинтуронгам ещё даже не дали имена. Сотрудники зоопарка как раз присматриваются, какие имена лучше «приклеятся» к парочке этих красавцев.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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20:33 Парк Маяковского закроет вход на несколько дней
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17:07 Жители Екатеринбурга требуют от областных властей принять закон о защите зелёных насаждений
16:52 В Свердловской области задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве
16:15 Бывшего мужа убитой на Уралмаше девушки отправили в СИЗО
16:02 В екатеринбургских лесах волонтёры высадили 2500 лиственниц
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12:59 В Екатеринбурге неделю ищут 12-летнюю девочку
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12:00 СМИ сообщают о смерти спортсмена во время забега в Екатеринбурге
11:41 Свердловские дорожники предупреждают о дорожных работах на Курганском тракте
11:12 Жители Тавдинского района пожаловались на дым со стороны старого завода
10:46 Две несовершеннолетние девушки пострадали в ДТП на Серовском тракте
09:53 Синоптики обещают потепление в Свердловской области
09:00 Пострадавшие в аварии с детским автобусом в Невьянском районе не согласны со смягчением меры пресечения перевозчику
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