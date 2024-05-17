Макрон посетит Новую Каледонию в связи с массовыми беспорядкам

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

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Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Новую Каледонию, где уже неделю продолжаются массовые беспорядки.Представитель правительства Приска Тевено сказала, что он поедет туда «с миссией» сегодня вечером, 21 мая, сообщает BFMTV.Напомним, что в среду, 15 мая, французские власти объявили в Новой Каледонии чрезвычайное положение. На остров для охраны портов и аэропортов отправили армию.На данный момент сообщается, что в результате беспорядков погибли 6 человек, двое из них — полицейские. В результате беспорядков также были сожжены несколько домов и магазинов, некоторые были разграблены. Макрон уже анонсировал мобилизацию солдат, которые должны будут защищать общественные здания Новой Каледонии.Представитель правительства Приска Тевено прокомментировала ситуацию на острове, сказав, что она «еще не совсем нормализовалась, но улучшается». Она также отметила, что в Новую Каледонию после 9 июня отправится премьер-министр Франции Габриэль Атталь.Напомним, что массовые беспорядки в Новой Каледонии вспыхнули в прошлый понедельник, 13 мая. Они начались после протестов коренных жителей против конституционной реформы.Согласно реформе, уже одобренной французским правительством, теперь на местных выборах смогут голосовать граждане Франции, которые прожили в Новой Каледонии более десяти лет. Ранее право голоса имели в основном представители коренного народа канаки — те, чьи имена были внесены в списки в 1998 году, а также их дети.