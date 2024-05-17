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Передел рынка или приведение в порядок сферы? В Екатеринбурге приняли судьбоносное решение по нестационарной торговле
На итоговом заседании думы вызывавшие ранее споры «острые» моменты вновь переиграли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже который месяц кипят страсти по поводу разворачивающейся реформы нестационарных торговых объектов (НТО). Городская дума сегодня утвердила предложенные администрацией города новые правила для киосков и торговых павильонов. К чему приведут новые правила, и кому они выгодны – разбирались в материале veved.ru.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил в гордуму новую редакцию положения «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "город Екатеринбург"». Чтобы предложенные администрацией изменения вступили в силу, было необходимо их одобрение депутатами.
Движения по редактированию городского положения о нестационарной торговле начались осенью 2023 года с подачи зампрокурора Свердловской области Александра Юровских. Причём поначалу касались они лишь одного аспекта – пересмотра неактуальных ставок кадастровой стоимости участков, используемых для размещения на них НТО: дело в том, что в октябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса власти Свердловской области в лице МУГИСО с целью поддержки бизнеса снизили кадастровую стоимость участков, а городские депутаты и чиновники при этом на муниципальном уровне нормативы поменять забыли. Целью протеста прокуратуры было устранение этого несоответствия.
Однако впоследствии в положение об НТО предлагали вносить всё больше и больше поправок, которые носили уже не технический, а принципиальный характер. В связи с этим стали возникать версии, что администрация меняет «правила игры» в уличной торговле в чьих-то интересах. Ряд экспертов считает, что вносимые изменения открывают дорогу крупному переделу рынка нестационарной торговли. В пользу этой версии говорит и то, что помимо изменения регламентов, параллельно идёт масштабное исключение точек под НТО из схемы размещения.
Если смотреть на существенные изменения (всего приняли 22 поправки, большинство из которых носит технический характер), то главное, что меняется в положении об НТО – это арендная плата за места. В проекте решения, внесённого Алексеем Орловым, существенным образом меняется порядок начисления платы за размещение киосков и павильонов: вводятся дополнительные коэффициенты, которые приведут к увеличению платежей в 3,5–5 раз по сравнению с тем, что владельцы НТО платят сейчас.
Введены два новых повышающих коэффициента для этой платы. Первый – территориальный, он зависит от микрорайона, и в какой-то мере его можно сравнить с принятым у риэлторов делением Екатеринбурга на ценовые пояса: скажем, в центре города квадратный метр жилья стоит дороже, чем на Вторчермете – так же и арендная плата за размещение павильона в центре будет выше, чем на том же Вторчермете
Второй повышающий коэффициент привязан к транспортным узлам, а выражаясь простым языком – к остановкам общественного транспорта. По задумке он должен привести к тому, чтобы владельцы НТО, расположенных на «проходных» местах, платили больше в бюджет. Самым «проходным» местом в Екатеринбурге власти определили район ТРЦ «Гринвич» и Цирка.
Оба коэффициента будут применяться к основной плате, сформированной из площади НТО, помноженной на ставку МУГИСО и поправленной на коэффициент специфики самой торговли (так, павильон розничной торговли платит больше, чем автомойка, а автомойка платит больше, чем бытовые услуги). Базовая ставка МУГИСО установлена в размере 7852 рубля 29 копеек за 1 квадратный метр.
К примеру, теперь плата за размещение НТО в границах улиц Восточной –Фурманова – Московской – Челюскинцев («утюг», исторический центр Екатеринбурга) будет увеличена в 3,075 раза, на Ботанике – в 2,7 раза. Стоимость размещения на Уралмаше, в Академическом и на ВИЗе вырастет в 2,4 раза. В целом по всем районам, цена возрастет не менее чем в 2,3 раза.
Эту плату ещё нужно будет умножить на повышающий коэффициент, привязанный к ближайшему транспортному пункту. Речь идет не о повышении платы за близость НТО к остановкам, этот коэффициент будет применяться ко всем НТО в городе, а привязка к остановочным пунктам – просто способ дифференцировать плату в зависимости от интенсивности пешеходного трафика. Тут в зависимости от района расположения плата за размещение НТО вырастет в 1,6-3 раза.
Итого, со вступлением в силу двух новых поправочных коэффициентов, стоимость размещения любого павильона, киоска, галереи или мини-рынка вырастет для предпринимателя в 3,5 – 5 раз.
Рудаков не раз выходил в последние годы в пикеты в защиту прав владельцев киосков и павильонов.
Второе важное изменение – вводится обеспечительный платёж в размере трёхмесячной платы за размещение НТО. Официально администрация, представившая проект изменений, заявляет, что этот взнос необходим, чтобы покрыть расходы на демонтаж и вывоз НТО, если владелец будет нарушать требования закона. У представителей малого бизнеса при этом иное мнение по поводу данного нововведения – они уверены, что этот платеж представляет собой фактически заградительный барьер. В первоначальном проекте поправок мэрия и вовсе предлагала сделать обеспечительный платёж в размере годовой платы за аренду НТО, но в ходе заседания рабочей группы в интересах предпринимателей было принято компромиссное решение.
Хотя фактически трёхмесячный размер обеспечительного платежа при условии повысившейся с введением новых коэффициентов в 3,5-5 раз платы немногим отличается от годового платежа, если бы ставки арендной платы остались такими, как сейчас. Многим предпринимателям, у которых нет больших оборотных денег, такой обеспечительный платёж попросту не потянуть.
С такой оценкой согласился представитель «Ассоциации владельцев НТО» Денис Рудаков. Правда, по его словам, в существующей схеме НТО у него осталось всего 5 объектов. Для более крупных же игроков повышенный «порог вхождения» на рынок, скорее, наоборот, будет в плюс.
Так, заместитель председателя «Ассоциации предприятий малоформатной торговли» Эдуард Мансуров, которого связывают с бизнес-группой «Четырёхсотые», эту поправку мэрии поддержал.
Опрошенные veved.ru эксперты, знакомые со сферой нестационарной торговли, едины во мнении, что данные изменения приведут к выдавливанию с рынка малых и микропредприятий. А ведь сейчас, по разным оценкам, они составляют от 45% до 60% участников рынка нестационарной торговли в Екатеринбурге. Такие предприниматели не в состоянии переложить весь рост этой стоимости на конечных потребителей, свою часть дохода они тоже вряд ли смогут уменьшить, поэтому, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка.
По сути перед такими предпринимателями встаёт выбор: либо оставить цены прежними, что вкупе с новыми коэффициентами приведёт к тому, что бизнес будет работать в ноль или в минус, либо заметно повысить цены, но в таком случае уйдёт часть покупателей, что опять же поставит бизнес на грань выживания.
Отметим, что новые расценки за размещение НТО вступят в силу с новыми договорами, которые должны заключаться с 2025 года (срок практически всех действующих договоров на размещение НТО в Екатеринбурге истекает в 2025 году).
Таким образом, с 2025 года, когда должны быть перезаключены 95% всех действующих договоров, более половины (около 60%) всех участников рынка, скорее всего, даже не смогут поучаствовать в аукционах на право перезаключить договор, так как просто-напросто «не потянут» ни новых расценок, ни даже обеспечительного платежа.
Ещё одно изменение, которое в итоге с большим трудом удалось продавить администрации и примкнувшей к ней прокуратуре – внести в положение об НТО запрет владельцам сдавать свои объекты в аренду другим предпринимателям.
Профильная комиссия гордумы несколько раз отказывалась принимать данную поправку, но в итоге её удалось внести «с голоса» депутатом Михаилом Вечкензиным на самом заседании гордумы 21 мая – и депутаты, считающиеся лояльными администрации, в большинстве своём её поддержали.
Против этого предложения мэрии, помимо части депутатов профильной комиссии, высказалась и уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Практически такая же позиция, как у Артюх, выражена в выполненном правовой службой гордумы Екатеринбурга заключении в порядке оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект решения о внесении изменений в положение об НТО.
Денис Рудаков также считает идею запрета субаренды вредной и губительной для бизнеса и покупателей. По его словам, крупные сотовые операторы не будут «заморачиваться», выходить на аукционы, чтобы торговаться за право размещения отдельного НТО, они привыкли обращаться к собственнику НТО и заключать с ним договор. Кроме того, таким арендаторам часто нецелесообразно заключать договор на 5 или 7 лет, как того предполагают аукционы, поскольку периодически им нужно менять локации, ибо со временем торговая точка в одном месте начинает приносить всё меньше прибыли.
Кроме того, Рудаков считает, что такой запрет ударит по начинающим предпринимателям,
Кроме того, запрет осуществлять третьими лицами торговую деятельность и иную деятельность с использованием нестационарного торгового объекта (именно так сформулирована принятая в итоге поправка) фактически ставит вне закона даже терминал для приёма платежей в салоне связи, поскольку он принадлежит уже другому юрлицу.
Мэрия и прокуратура же аргументируют целесообразность введения такого запрета тем, что сейчас предприниматели, фактические ведущие бизнес в киосках и павильонах, не имеют никаких договоров с администрацией, не соблюдают законодательство в трудовой и миграционной сфере и вообще работают с «серой» зоне. Запрет для владельцев передавать НТО в аренду другим предпринимателям, по мнению мэрии, поможет пополнить бюджет (сейчас, по словам чиновников администрации, многие владельцы НТО сдают «нулёвки») и позволит лучше контролировать соблюдение предпринимателями всех норм – трудовых, миграционных, санитарных.
Схема размещения НТО в Екатеринбурге с недавних пор открыта – её можно посмотреть на официальном портале администрации города. Однако при этом она непрозрачна – вы можете посмотреть на карте место под НТО, тип объекта, но не увидите собственника. Поэтому точные данные о том, кто владеет НТО в городе, известны только администрации и крупным игрокам рынка. Ситуация, при которой с торгового рынка выдавливаются малые и микро-предприятия, выгодна как раз тем самым крупным игрокам в сфере нестационарной торговли Екатеринбурга.
По информации собеседников «Вечерних ведомостей», погружённых в тему НТО, нынешних владельцев НТО можно разделить на следующие условные группы:
— «Четырёхсотые», которых иногда называют «авторитетной бизнес-группой», а иные журналисты и вовсе зовут ОПГ.
По данным «Вечерних ведомостей», имеют структуру из нескольких юрлиц-владельцев НТО, которые сдают их в аренду под пекарни, салоны операторов мобильной связи, точки продуктовых ретейлеров (в частности, сетевым – таким как «Белорусские продукты» и «ЖизньМарт»). По некоторой информации, эта группа также представлена в сезонной фрукто-овощной торговле, где частично вытеснила этнические группировки после того как их торговые точки свернули в ходе кампании с незаконными НТО. Доля «Четырёхсотых» на рынке НТО Екатеринбурга, по данным источников «Вечерних ведомостей», может достигать 35%. В теории они должны стать одними из выгодоприобретателей от выдавливания более мелких игроков из сферы НТО.
— Бизнес-группа, которую можно условно назвать близкие к «Уралмашевским». Как правило, под их контролем находятся не точечные объекты, а мини-рынки и крупные торговые галереи. Частично в сфере их интересов автомойки. По некоторым данным, часть НТО этой бизнес-группы расположено на территории многоквартирных домов – эту возможность обеспечивает лояльность управляющих компаний, находящихся под контролем близких бизнес-структур.
— Крупные агрохолдинги и мясные производители. Их брендированные киоски располагаются, в основном, в спальных районах.
По городу широко представлены торговые павильоны «УГМК-Агро», производителя мясных продуктов «Сибагро», за ними идёт «Черкашин и Партнеръ» и нескольких других крупных продовольственных производителей. Как объяснили veved.ru эксперты из сферы ретейла, собственная сеть распространения в виде нестационарных торговых объектов для таких производителей в какой-то мере вынужденная мера – поскольку реализовывать свою продукцию через крупных ретейлеров, превратившихся в последнее время фактически в олигополию, местным производителям, даже при том, что они крупные по региональным меркам, – затруднительно: поскольку у условных «Пятёрочек» логистика устроена так, что они выставляют условия в виде огромных объёмов поставки продукции, иначе на полки к ним не попадёшь.
Причём, и у «Сибагро», и у «УГМК-Агро» есть как свои НТО, так и то, что администрация и прокуратура называет субарендой – агрохолдинги были вынуждены обращаться к другим владельцам НТО, поскольку аукционы на размещение новых НТО администрация уже давно не проводить, а сеть расширять при этом было надо.
Перечисленные выше игроки – наиболее крупные на рынке НТО в Екатеринбурге на данный момент. Но подавляющая часть рынка по прежнему – это малые и микропредприятия. Владельцы 3-4 торговых точек до сих пор составляют, по разным оценкам, от 45% до 60% от всего рынка НТО. Чаще всего это несетевые магазины по продаже цветов, точки оказания бытовых услуг (ремонт обуви, телефонной техники и т.п.), продуктовые киоски, несетевые павильоны шаурмы и восточной выпечки и т.п.
В новых условиях, начинающихся с 2025 года, при заключении новых договоров на право размещения НТО малый бизнес по большей своей части окажется выдавлен с рынка, его часть могут занять крупные игроки: крупные агрохолдинги, бизнес-группы вроде «Четырёхсотых».
При этом на уровне области есть нормативный акт (постановление правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 года № 295-ПП), которое устанавливает, что при разработке Схемы размещения НТО не менее 60% от общего количества нестационарных торговых объектов должно быть отдано субъектам малого или среднего предпринимательства. Смогут ли власти Екатеринбурга уложиться в эту норму при новых правилах на рынке НТО, большой вопрос.
К слову, на ключевом заседании профильной комиссии гордумы по экономике, которое прошло 7 мая и на котором было наиболее долгое и детальное обсуждение предлагаемых поправок, присутствовали как депутаты, которых сейчас считают проводниками интересов «четырёхсотых», так и депутаты, связанные с агробизнесом. Из не входящих в состав этой профильной комиссии депутатов на заседании также присутствовали Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков, которых часто связывают с «уралмашевскими» бизнес-структурами.
В целом, рынок нестационарной торговли Екатеринбурга только прямыми платежами, не считая налогов, приносит в бюджет около 140 миллионов рублей в год, а с поправками, принятыми гордумой, эта сумма, по предварительной оценке, превысит полмиллиарда. Трудоустроено в этой сфере до 10 000 человек. Высокая выживаемость уличной торговли связана как с тем, что она обеспечивает предложение в низком ценовом сегменте потребительского спроса, так и удобством такого формата торговли в первую очередь для начинающих предпринимателей, о чём в разговоре с «Вечерними ведомостями» говорил представитель Ассоциации НТО Денис Рудаков.
Принимаемые на городском уровне меры, а также их последствия – в виде сокращения числа НТО и передела этой сферы в пользу нескольких крупных игроков – для рядовых екатеринбуржцев, с одной стороны, повлекут за собой изменение внешнего облика города, улучшение его эстетического вида (есть мнение, что в самом центре и на гостевых маршрутах администрация из эстетических соображений в ближайшие годы вообще хочет убрать абсолютно все НТО), с другой – приведут к повышению цен в киосках и павильонах и, скорее всего, также к сокращению ассортимента.
С чего всё началось
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил в гордуму новую редакцию положения «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "город Екатеринбург"». Чтобы предложенные администрацией изменения вступили в силу, было необходимо их одобрение депутатами.
Движения по редактированию городского положения о нестационарной торговле начались осенью 2023 года с подачи зампрокурора Свердловской области Александра Юровских. Причём поначалу касались они лишь одного аспекта – пересмотра неактуальных ставок кадастровой стоимости участков, используемых для размещения на них НТО: дело в том, что в октябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса власти Свердловской области в лице МУГИСО с целью поддержки бизнеса снизили кадастровую стоимость участков, а городские депутаты и чиновники при этом на муниципальном уровне нормативы поменять забыли. Целью протеста прокуратуры было устранение этого несоответствия.
Фото: Вечерние ведомости
Однако впоследствии в положение об НТО предлагали вносить всё больше и больше поправок, которые носили уже не технический, а принципиальный характер. В связи с этим стали возникать версии, что администрация меняет «правила игры» в уличной торговле в чьих-то интересах. Ряд экспертов считает, что вносимые изменения открывают дорогу крупному переделу рынка нестационарной торговли. В пользу этой версии говорит и то, что помимо изменения регламентов, параллельно идёт масштабное исключение точек под НТО из схемы размещения.
Что изменится?
Если смотреть на существенные изменения (всего приняли 22 поправки, большинство из которых носит технический характер), то главное, что меняется в положении об НТО – это арендная плата за места. В проекте решения, внесённого Алексеем Орловым, существенным образом меняется порядок начисления платы за размещение киосков и павильонов: вводятся дополнительные коэффициенты, которые приведут к увеличению платежей в 3,5–5 раз по сравнению с тем, что владельцы НТО платят сейчас.
Введены два новых повышающих коэффициента для этой платы. Первый – территориальный, он зависит от микрорайона, и в какой-то мере его можно сравнить с принятым у риэлторов делением Екатеринбурга на ценовые пояса: скажем, в центре города квадратный метр жилья стоит дороже, чем на Вторчермете – так же и арендная плата за размещение павильона в центре будет выше, чем на том же Вторчермете
Фрагмент проекта решения «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 17 марта 2020 года № 7/32 «Об утверждении Положения «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Второй повышающий коэффициент привязан к транспортным узлам, а выражаясь простым языком – к остановкам общественного транспорта. По задумке он должен привести к тому, чтобы владельцы НТО, расположенных на «проходных» местах, платили больше в бюджет. Самым «проходным» местом в Екатеринбурге власти определили район ТРЦ «Гринвич» и Цирка.
Владельцы НТО в районе указанных выше остановок должны будут платить наиболее высокие арендные платежи за свои торговые объекты
Оба коэффициента будут применяться к основной плате, сформированной из площади НТО, помноженной на ставку МУГИСО и поправленной на коэффициент специфики самой торговли (так, павильон розничной торговли платит больше, чем автомойка, а автомойка платит больше, чем бытовые услуги). Базовая ставка МУГИСО установлена в размере 7852 рубля 29 копеек за 1 квадратный метр.
К примеру, теперь плата за размещение НТО в границах улиц Восточной –Фурманова – Московской – Челюскинцев («утюг», исторический центр Екатеринбурга) будет увеличена в 3,075 раза, на Ботанике – в 2,7 раза. Стоимость размещения на Уралмаше, в Академическом и на ВИЗе вырастет в 2,4 раза. В целом по всем районам, цена возрастет не менее чем в 2,3 раза.
Эту плату ещё нужно будет умножить на повышающий коэффициент, привязанный к ближайшему транспортному пункту. Речь идет не о повышении платы за близость НТО к остановкам, этот коэффициент будет применяться ко всем НТО в городе, а привязка к остановочным пунктам – просто способ дифференцировать плату в зависимости от интенсивности пешеходного трафика. Тут в зависимости от района расположения плата за размещение НТО вырастет в 1,6-3 раза.
Итого, со вступлением в силу двух новых поправочных коэффициентов, стоимость размещения любого павильона, киоска, галереи или мини-рынка вырастет для предпринимателя в 3,5 – 5 раз.
«В мэрии завуалировали своё желание повысить цену введением нескольких коэффициентов»,
– сказал в разговоре с «Вечерними ведомостями» представитель Ассоциации владельцев НТО Денис Рудаков
Рудаков не раз выходил в последние годы в пикеты в защиту прав владельцев киосков и павильонов.
Второе важное изменение – вводится обеспечительный платёж в размере трёхмесячной платы за размещение НТО. Официально администрация, представившая проект изменений, заявляет, что этот взнос необходим, чтобы покрыть расходы на демонтаж и вывоз НТО, если владелец будет нарушать требования закона. У представителей малого бизнеса при этом иное мнение по поводу данного нововведения – они уверены, что этот платеж представляет собой фактически заградительный барьер. В первоначальном проекте поправок мэрия и вовсе предлагала сделать обеспечительный платёж в размере годовой платы за аренду НТО, но в ходе заседания рабочей группы в интересах предпринимателей было принято компромиссное решение.
Под мостом на улице Халтурина скопилась целая свалка НТО, которые были установлены по городу с нарушением закона
Хотя фактически трёхмесячный размер обеспечительного платежа при условии повысившейся с введением новых коэффициентов в 3,5-5 раз платы немногим отличается от годового платежа, если бы ставки арендной платы остались такими, как сейчас. Многим предпринимателям, у которых нет больших оборотных денег, такой обеспечительный платёж попросту не потянуть.
Фото: Вечерние ведомости
С такой оценкой согласился представитель «Ассоциации владельцев НТО» Денис Рудаков. Правда, по его словам, в существующей схеме НТО у него осталось всего 5 объектов. Для более крупных же игроков повышенный «порог вхождения» на рынок, скорее, наоборот, будет в плюс.
На заседании Совета неравнодушных 12 марта 2024 года представители Союза НТО решили выразить свой протест на глазах мэра Алексея Орлова. Фото: Вечерние ведомости
Так, заместитель председателя «Ассоциации предприятий малоформатной торговли» Эдуард Мансуров, которого связывают с бизнес-группой «Четырёхсотые», эту поправку мэрии поддержал.
«Ассоциация приветствует предложение мэрии Екатеринбурга и депутатов повысить стоимость размещения НТО, так как прежние расценки размещения торговых объектов были устаревшими и не соответствовали актуальным ценам»,
— сказал Мансуров «Вечерним ведомостям».
Опрошенные veved.ru эксперты, знакомые со сферой нестационарной торговли, едины во мнении, что данные изменения приведут к выдавливанию с рынка малых и микропредприятий. А ведь сейчас, по разным оценкам, они составляют от 45% до 60% участников рынка нестационарной торговли в Екатеринбурге. Такие предприниматели не в состоянии переложить весь рост этой стоимости на конечных потребителей, свою часть дохода они тоже вряд ли смогут уменьшить, поэтому, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка.
По сути перед такими предпринимателями встаёт выбор: либо оставить цены прежними, что вкупе с новыми коэффициентами приведёт к тому, что бизнес будет работать в ноль или в минус, либо заметно повысить цены, но в таком случае уйдёт часть покупателей, что опять же поставит бизнес на грань выживания.
Фото: Вечерние ведомости
Отметим, что новые расценки за размещение НТО вступят в силу с новыми договорами, которые должны заключаться с 2025 года (срок практически всех действующих договоров на размещение НТО в Екатеринбурге истекает в 2025 году).
Таким образом, с 2025 года, когда должны быть перезаключены 95% всех действующих договоров, более половины (около 60%) всех участников рынка, скорее всего, даже не смогут поучаствовать в аукционах на право перезаключить договор, так как просто-напросто «не потянут» ни новых расценок, ни даже обеспечительного платежа.
Ещё одно изменение, которое в итоге с большим трудом удалось продавить администрации и примкнувшей к ней прокуратуре – внести в положение об НТО запрет владельцам сдавать свои объекты в аренду другим предпринимателям.
Профильная комиссия гордумы несколько раз отказывалась принимать данную поправку, но в итоге её удалось внести «с голоса» депутатом Михаилом Вечкензиным на самом заседании гордумы 21 мая – и депутаты, считающиеся лояльными администрации, в большинстве своём её поддержали.
Против этого предложения мэрии, помимо части депутатов профильной комиссии, высказалась и уполномоченная по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
«Коллеги из прокуратуры повторяют слово «субаренда». Но на самом деле ни о какой субаренде речи не идёт, я бы хотела обратить внимание на недопустимость смешивания понятий – этим пунктом предлагается ввести запрет осуществлять третьими лицами торговую деятельность и иную деятельность с использованием нестационарного торгового объекта.
Однако надо иметь в виду, что, согласно Гражданскому кодексу, права, приобретённые на торгах, и так не подлежат передаче третьим лицам. Но в случае с НТО ни о какой субаренде речи не идёт. Как максимум речь может идти о том, что по договору на размещение НТО предприниматель, выигравший торги и разместивший там свой объект, может вести там эту деятельность сам, а может сдать объект, пользуясь нормами гражданского кодекса России, в аренду (не субаренду). Своё имущество в виде движимого НТО можно передать в аренду, это закреплено в ГК РФ. Пытаться это запретить – уже вмешательство в федеральную компетенцию, компетенцию гражданского кодекса, я считаю. Невозможно по действующему гражданскому кодексу запрещать правообладателю распоряжаться своим имуществом»,
Однако надо иметь в виду, что, согласно Гражданскому кодексу, права, приобретённые на торгах, и так не подлежат передаче третьим лицам. Но в случае с НТО ни о какой субаренде речи не идёт. Как максимум речь может идти о том, что по договору на размещение НТО предприниматель, выигравший торги и разместивший там свой объект, может вести там эту деятельность сам, а может сдать объект, пользуясь нормами гражданского кодекса России, в аренду (не субаренду). Своё имущество в виде движимого НТО можно передать в аренду, это закреплено в ГК РФ. Пытаться это запретить – уже вмешательство в федеральную компетенцию, компетенцию гражданского кодекса, я считаю. Невозможно по действующему гражданскому кодексу запрещать правообладателю распоряжаться своим имуществом»,
— сказала бизнес-омбудсмен.
Практически такая же позиция, как у Артюх, выражена в выполненном правовой службой гордумы Екатеринбурга заключении в порядке оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на проект решения о внесении изменений в положение об НТО.
Денис Рудаков также считает идею запрета субаренды вредной и губительной для бизнеса и покупателей. По его словам, крупные сотовые операторы не будут «заморачиваться», выходить на аукционы, чтобы торговаться за право размещения отдельного НТО, они привыкли обращаться к собственнику НТО и заключать с ним договор. Кроме того, таким арендаторам часто нецелесообразно заключать договор на 5 или 7 лет, как того предполагают аукционы, поскольку периодически им нужно менять локации, ибо со временем торговая точка в одном месте начинает приносить всё меньше прибыли.
Фото: Вечерние ведомости
Кроме того, Рудаков считает, что такой запрет ударит по начинающим предпринимателям,
«Если вы начинающий бизнесмен, вы не можете вложить много денег в неизвестность. Потому что бизнес это такое дело, что всякое бывает – может, пойдёт, а может, и не пойдёт. Скажем, у нас, владельцев НТО, есть разные арендаторы – кто-то отвалился, кто-то укоренился, кто-то расширил свою сеть. Если введут подобный запрет, то у множества предпринимателей даже не будет шанса попробовать себя в бизнесе»,
— сказал в беседе с «Вечерними ведомостями» Рудаков.
Кроме того, запрет осуществлять третьими лицами торговую деятельность и иную деятельность с использованием нестационарного торгового объекта (именно так сформулирована принятая в итоге поправка) фактически ставит вне закона даже терминал для приёма платежей в салоне связи, поскольку он принадлежит уже другому юрлицу.
Мэрия и прокуратура же аргументируют целесообразность введения такого запрета тем, что сейчас предприниматели, фактические ведущие бизнес в киосках и павильонах, не имеют никаких договоров с администрацией, не соблюдают законодательство в трудовой и миграционной сфере и вообще работают с «серой» зоне. Запрет для владельцев передавать НТО в аренду другим предпринимателям, по мнению мэрии, поможет пополнить бюджет (сейчас, по словам чиновников администрации, многие владельцы НТО сдают «нулёвки») и позволит лучше контролировать соблюдение предпринимателями всех норм – трудовых, миграционных, санитарных.
Интересанты передела рынка НТО
Схема размещения НТО в Екатеринбурге с недавних пор открыта – её можно посмотреть на официальном портале администрации города. Однако при этом она непрозрачна – вы можете посмотреть на карте место под НТО, тип объекта, но не увидите собственника. Поэтому точные данные о том, кто владеет НТО в городе, известны только администрации и крупным игрокам рынка. Ситуация, при которой с торгового рынка выдавливаются малые и микро-предприятия, выгодна как раз тем самым крупным игрокам в сфере нестационарной торговли Екатеринбурга.
На опубликованной схеме вы не увидите, кто является собственником НТО
По информации собеседников «Вечерних ведомостей», погружённых в тему НТО, нынешних владельцев НТО можно разделить на следующие условные группы:
— «Четырёхсотые», которых иногда называют «авторитетной бизнес-группой», а иные журналисты и вовсе зовут ОПГ.
По данным «Вечерних ведомостей», имеют структуру из нескольких юрлиц-владельцев НТО, которые сдают их в аренду под пекарни, салоны операторов мобильной связи, точки продуктовых ретейлеров (в частности, сетевым – таким как «Белорусские продукты» и «ЖизньМарт»). По некоторой информации, эта группа также представлена в сезонной фрукто-овощной торговле, где частично вытеснила этнические группировки после того как их торговые точки свернули в ходе кампании с незаконными НТО. Доля «Четырёхсотых» на рынке НТО Екатеринбурга, по данным источников «Вечерних ведомостей», может достигать 35%. В теории они должны стать одними из выгодоприобретателей от выдавливания более мелких игроков из сферы НТО.
Эта торговая галерея на трамвайном кольце «Эльмаш», по некоторым данным, принадлежит «Четырёхсотым»
— Бизнес-группа, которую можно условно назвать близкие к «Уралмашевским». Как правило, под их контролем находятся не точечные объекты, а мини-рынки и крупные торговые галереи. Частично в сфере их интересов автомойки. По некоторым данным, часть НТО этой бизнес-группы расположено на территории многоквартирных домов – эту возможность обеспечивает лояльность управляющих компаний, находящихся под контролем близких бизнес-структур.
— Крупные агрохолдинги и мясные производители. Их брендированные киоски располагаются, в основном, в спальных районах.
Фото: Вечерние ведомости
По городу широко представлены торговые павильоны «УГМК-Агро», производителя мясных продуктов «Сибагро», за ними идёт «Черкашин и Партнеръ» и нескольких других крупных продовольственных производителей. Как объяснили veved.ru эксперты из сферы ретейла, собственная сеть распространения в виде нестационарных торговых объектов для таких производителей в какой-то мере вынужденная мера – поскольку реализовывать свою продукцию через крупных ретейлеров, превратившихся в последнее время фактически в олигополию, местным производителям, даже при том, что они крупные по региональным меркам, – затруднительно: поскольку у условных «Пятёрочек» логистика устроена так, что они выставляют условия в виде огромных объёмов поставки продукции, иначе на полки к ним не попадёшь.
Причём, и у «Сибагро», и у «УГМК-Агро» есть как свои НТО, так и то, что администрация и прокуратура называет субарендой – агрохолдинги были вынуждены обращаться к другим владельцам НТО, поскольку аукционы на размещение новых НТО администрация уже давно не проводить, а сеть расширять при этом было надо.
Перечисленные выше игроки – наиболее крупные на рынке НТО в Екатеринбурге на данный момент. Но подавляющая часть рынка по прежнему – это малые и микропредприятия. Владельцы 3-4 торговых точек до сих пор составляют, по разным оценкам, от 45% до 60% от всего рынка НТО. Чаще всего это несетевые магазины по продаже цветов, точки оказания бытовых услуг (ремонт обуви, телефонной техники и т.п.), продуктовые киоски, несетевые павильоны шаурмы и восточной выпечки и т.п.
В новых условиях, начинающихся с 2025 года, при заключении новых договоров на право размещения НТО малый бизнес по большей своей части окажется выдавлен с рынка, его часть могут занять крупные игроки: крупные агрохолдинги, бизнес-группы вроде «Четырёхсотых».
При этом на уровне области есть нормативный акт (постановление правительства Свердловской области от 27 апреля 2017 года № 295-ПП), которое устанавливает, что при разработке Схемы размещения НТО не менее 60% от общего количества нестационарных торговых объектов должно быть отдано субъектам малого или среднего предпринимательства. Смогут ли власти Екатеринбурга уложиться в эту норму при новых правилах на рынке НТО, большой вопрос.
К слову, на ключевом заседании профильной комиссии гордумы по экономике, которое прошло 7 мая и на котором было наиболее долгое и детальное обсуждение предлагаемых поправок, присутствовали как депутаты, которых сейчас считают проводниками интересов «четырёхсотых», так и депутаты, связанные с агробизнесом. Из не входящих в состав этой профильной комиссии депутатов на заседании также присутствовали Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков, которых часто связывают с «уралмашевскими» бизнес-структурами.
Что почувствует город?
В целом, рынок нестационарной торговли Екатеринбурга только прямыми платежами, не считая налогов, приносит в бюджет около 140 миллионов рублей в год, а с поправками, принятыми гордумой, эта сумма, по предварительной оценке, превысит полмиллиарда. Трудоустроено в этой сфере до 10 000 человек. Высокая выживаемость уличной торговли связана как с тем, что она обеспечивает предложение в низком ценовом сегменте потребительского спроса, так и удобством такого формата торговли в первую очередь для начинающих предпринимателей, о чём в разговоре с «Вечерними ведомостями» говорил представитель Ассоциации НТО Денис Рудаков.
Фото: Вечерние ведомости
Принимаемые на городском уровне меры, а также их последствия – в виде сокращения числа НТО и передела этой сферы в пользу нескольких крупных игроков – для рядовых екатеринбуржцев, с одной стороны, повлекут за собой изменение внешнего облика города, улучшение его эстетического вида (есть мнение, что в самом центре и на гостевых маршрутах администрация из эстетических соображений в ближайшие годы вообще хочет убрать абсолютно все НТО), с другой – приведут к повышению цен в киосках и павильонах и, скорее всего, также к сокращению ассортимента.
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