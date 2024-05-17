Передел рынка или приведение в порядок сферы? В Екатеринбурге приняли судьбоносное решение по нестационарной торговле

— сказала бизнес-омбудсмен.

«Коллеги из прокуратуры повторяют слово «субаренда». Но на самом деле ни о какой субаренде речи не идёт, я бы хотела обратить внимание на недопустимость смешивания понятий – этим пунктом предлагается ввести запрет осуществлять третьими лицами торговую деятельность и иную деятельность с использованием нестационарного торгового объекта.Однако надо иметь в виду, что, согласно Гражданскому кодексу, права, приобретённые на торгах, и так не подлежат передаче третьим лицам. Но в случае с НТО ни о какой субаренде речи не идёт. Как максимум речь может идти о том, что по договору на размещение НТО предприниматель, выигравший торги и разместивший там свой объект, может вести там эту деятельность сам, а может сдать объект, пользуясь нормами гражданского кодекса России, в аренду (не субаренду). Своё имущество в виде движимого НТО можно передать в аренду, это закреплено в ГК РФ. Пытаться это запретить – уже вмешательство в федеральную компетенцию, компетенцию гражданского кодекса, я считаю. Невозможно по действующему гражданскому кодексу запрещать правообладателю распоряжаться своим имуществом»,