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Свердловское УГИБДД в преддверии каникул проведёт общеобластное родительское собрание
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление ГИБДД анонсировало общеобластное родительское собрание, темой которого станут «Безопасные летние каникулы».
В формате видео-конференц-связи перед родителями выступит главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов, который расскажет об основных причинах ДТП с участием детей в летний период, о мерах принимаемых ГИБДД совместно с другими ведомствами по снижению травматизма на дорогах и разъяснит особенности передвижения на электросамокатах.
Присоединиться к собранию можно будет онлайн 23 мая в 18.00 по ссылке во «ВКонтакте». По ней же позже будет доступна запись трансляции.
В формате видео-конференц-связи перед родителями выступит главный госавтоинспектор региона Алексей Спиридонов, который расскажет об основных причинах ДТП с участием детей в летний период, о мерах принимаемых ГИБДД совместно с другими ведомствами по снижению травматизма на дорогах и разъяснит особенности передвижения на электросамокатах.
Присоединиться к собранию можно будет онлайн 23 мая в 18.00 по ссылке во «ВКонтакте». По ней же позже будет доступна запись трансляции.
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