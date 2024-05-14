В Финляндии рассматривают законопроект, по которому российских беженцев будут депортировать прямо на границе

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

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В парламент Финляндии был внесен законопроект о безопасности границ, который подготовило правительство страны. Если документ будет принят, Финляндия сможет депортировать обратно всех беженцев, которые просят убежища, обратно. Это коснется и россиян.Как заявила финский министр внутренних дел Мари Рантенен, предложение содержит определенные противоречия с Конституцией, законодательством ЕС и международными соглашениями.Несмотря на это, по мнению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, этот законопроект необходим, поскольку «других средств недостаточно, чтобы предотвратить иностранное влияние на Финляндию». Согласно законопроекту, прием заявлений на предоставление убежища может быть ограничен в случае угрозы нацбезопасности страны.Если законопроект будет принят, беженцы из России, а также же, кто прибывает через российскую границу, но являются гражданами других стран, должны будут находиться в специализированных центрах на границе страны некоторое время, пока заявление на предоставление убежища будут рассматривать. В случае отказа они будут депортированы на родину.Отмечается, что это правило не будет касаться группы «особо уязвимых лиц» и тех людей, которым угрожает смертная казнь, пытки или иные действия по унижению человеческого достоинства.