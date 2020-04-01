В Свердловской области задержан поджигатель, из-за которого пострадали 62 человека

15:29 | 7.04.2020

Фото: yandex.by

Прокуратура Нижней Туры направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент произошел в конце ноября 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к одному из жителей вошел в подъезд шестиподъездного многоквартирного двухэтажного жилого дома и поджег бытовой мусор, в том числе хлопчатобумажные тряпки, находящиеся в деревянном стеллаже.



Убедившись, что произошло возгорание деревянного стеллажа с находившимся в нем бытовым мусором, мужчина скрылся с места преступления.



В результате двое жильцов получили травмы средней тяжести, а сам дом сгорел до тла. Общий ущерб от преступления составил свыше 17,7 млн. рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 62 человека.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нижнетуринский городской суд.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»