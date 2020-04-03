В ВОЗ рассказали о передаче коронавируса по воздуху

00:40 | 4.04.2020

24GADGET.RU

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве оценил возможность передачи коронавируса COVID-19 по воздуху. По его мнению, такой способ заражения - не основной двигатель пандемии, передает РИА Новости.



Райн сказал, что не будет оспаривать вероятность передачи вируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако большая часть заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами.



«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передаче вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии – это чихание или кашель, или зараженные поверхности», - заявил Райн.



Согласно последней информации, в мире насчитывается более миллиона заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Более 55 000 человек скончались. В России уже более 4 100 подтвержденных диагнозов, более 30 человек скончались. В Свердловской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19.

© «Вечерние ведомости»