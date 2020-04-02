Свердловчанин едва успел выехать из Челябинска до закрытия границ региона

16:50 | 2.04.2020

Фото: читатель "Вечерних ведомостей"

Несколько дней назад на всех въездах в Челябинскую область появились усиленные круглосуточные посты ДПС, а сегодня появилась информация о том, что границы региона полностью закрываются. Наш читатель из Екатеринбурга рассказал о том, что едва не остался в Челябинске, после того, как на несколько часов приехал туда по делам.



По его словам, на въезде в Челябинск сотрудники ГИБДД проверили у него документы, а когда через 2 часа он пытался выехать обратно, его не хотели выпускать и пытались развернуть обратно в город. Мужчину спасло только то, что один из полицейских узнал его и подтвердил, что он житель Екатеринбурга и пересёк границу Южного Урала недавно.



О том, что въезд в Челябинскую область в связи со сложной эпидемиологической обстановкой закрыли для жителей других регионов, менее часа назад сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»