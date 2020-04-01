Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверил качество уборки улиц

13:15 | 2.04.2020

Фото: Администрация Орджоникидзевского района

Сегодня, 2 апреля, глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко проверил качество уборки улично-дорожной сети.



Особое внимание руководитель администрации уделил использованию дезинфицирующих средств и новой техники, позволяющей действовать с большей эффективностью. Так, остановки моют аппаратами высокого давления с применением дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс», широко применяющегося в лечебно-профилактических организациях.



Кроме того, Роман Кравченко проверил механику работы вакуумных подметально-уборочных и поливомоечных машин.



Отметим, поскольку с 23 марта по 30 апреля в Екатеринбурге объявлен традиционный месячник чистоты, коммунальные службы очистят от грязи и мусора дороги, тротуары, другие пешеходные зоны, городские леса, парки и скверы, придомовые и дворовые территории. Также генеральная уборка пройдёт на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, промышленных предприятий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»