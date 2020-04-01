В Екатеринбурге умер пенсионер, чей сын болен коронавирусом

09:27 | 2.04.2020

В больнице № 6 Екатеринбурга умер 67-летний мужчина, сын которого госпитализирован в ГКБ №40 с положительным тестом на коронавирус. О смерти пенсионера написал в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Мужчина поступил в больницу в понедельник, 30 марта, с инфарктом. У него был предварительно отрицательный тест на COVID-19. В больнице состояние пенсионера стало стабильным, однако затем ухудшилось.



Пациента перевели в реанимацию, он впал в кому и через некоторое время умер из-за полиорганной недостаточности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»