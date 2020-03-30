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11:43 | 31.03.2020

Фото: МО МВД «Серовский»

В Свердловской области будут судить гражданина, обвиняемых в продаже искусственных шуб вместо натуральных

Следователи отдела полиции Серова направили в суд уголовное дело о мошенничестве, связанном с реализацией шуб из искусственного меха, выдаваемого за натуральный, об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

Уточняется, что жалоба на продавца поступила 13 марта от двух пенсионерок. Подозреваемый убедил их, что шубы сделаны из меха норки и продал. Ущерб для покупательниц составил 17 тысяч рублей, хотя изначально продавец предлагал по 41 тысяче за каждую шубу. Подозревать, что шубы сделаны из ненатурального меха, свердловчанки стали после общения с родственниками.

Спустя сутки полицейским удалось задержать подозреваемого. В ходе осмотра его автомобиля сотрудники МВД обнаружили ещё несколько шуб, а также 60 тысяч рублей, добытые преступным путем. Полицейские выяснили, что себестоимость каждой шубы составляет 3 тысячи рублей.


«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации – «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества (в данном случае денежных средств) путем обмана, совершенное со значительным ущербом для гражданина. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Мерой пресечения до суда гражданину избрано заключение под стражу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен потерпевшим, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметила следователь Елена Кобелева.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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