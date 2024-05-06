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В Кольцово после задержки рейса умерла пассажирка

09.38 Пятница, 10 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Кольцово умерла пассажирка в инвалидном кресле, которая должна была лететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Её рейс задержали на шесть часов.

По данным портала «Е1», женщина была очень больна. Она летела в Грузию, чтобы умереть на родине. Издание пишет, что ей стало сильно хуже после посадки пассажиров в самолёт. Туда вызвали медиков, но спасти женщину им не удалось.

В Кольцово или в авиакомпании, которой должна была улететь женщина, ситуацию ещё не комментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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