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В Кольцово после задержки рейса умерла пассажирка
Фото: Вечерние ведомости
В Кольцово умерла пассажирка в инвалидном кресле, которая должна была лететь из Екатеринбурга в Тбилиси. Её рейс задержали на шесть часов.
По данным портала «Е1», женщина была очень больна. Она летела в Грузию, чтобы умереть на родине. Издание пишет, что ей стало сильно хуже после посадки пассажиров в самолёт. Туда вызвали медиков, но спасти женщину им не удалось.
В Кольцово или в авиакомпании, которой должна была улететь женщина, ситуацию ещё не комментировали.
По данным портала «Е1», женщина была очень больна. Она летела в Грузию, чтобы умереть на родине. Издание пишет, что ей стало сильно хуже после посадки пассажиров в самолёт. Туда вызвали медиков, но спасти женщину им не удалось.
В Кольцово или в авиакомпании, которой должна была улететь женщина, ситуацию ещё не комментировали.
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