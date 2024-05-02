В садовом товариществе Верхнепышминского района водитель «Тойоты» случайно задавил нетрезвого юношу





– добавили в пресс-группе. «Госавтоинспекция призывает всех участников к предельной бдительности и постоянной оценке дорожной ситуации. Необходимо помнить, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В садовом товариществе «Сагра-1» Верхнепышминского района 51-летний водитель «Тойоты Приус», когда сдавал назад, случайно задавил 20-летнего парня, едва стоявшего на ногах из-за сильного опьянения. Молодой человек скончался до прибытия скорой.Трагедия произошла ещё в среду, 8 мая, в 12.20. По словам водителя, этого парня он привёз в сад в компании с другими нетрезвыми молодыми людьми, после чего собирался уезжать. Для того он стал делать разворот, но из-за того, что этот молодой человек упал, со слов мужчины, он его не заметил и допустил наезд, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.Обстоятельства аварии продолжают выясняться.