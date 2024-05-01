Крупный пожар потушили в заброшенном здании на Самолётной в Екатеринбурге





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 24 человека личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, в седьмом часу, в Екатеринбурге на улице Самолётной вспыхнул пожар в заброшенном здании. Его площадь поставила 375 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 18.58, локализовать огонь удалось в 19.42 и потушить – 20.37. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 22.15.