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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 10 мая
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В главном управлении МЧС по Свердловской области предупреждают местных жителей о непогоде. Сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.
В случае ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– напоминают спасатели.
В случае ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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