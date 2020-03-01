С карты Свердловской области исчез поселок-призрак

14:51 | 27.03.2020

Фото: multilisting.su

С карты Среднего Урала убрали поселок Пульниково, который ранее располагался в Талицком районе. Соответствующий закон подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Упразднить посёлок Пульникова, расположенный на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Талицкий район», — сообщается в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.



Ранее на сайте Заксобрания Свердловской области разместили пояснительную записку к данному законопроекту об устранении поселка. Там сообщается, в Пульниково отсутствуют зарегистрированные по месту жительства и фактически постоянно проживающие граждане. Также отмечается, что населенный пункт не имеет перспективы дальнейшего развития из-за отсутствия жилых, административных и хозяйственных построек, а также социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»