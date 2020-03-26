В столице Урала неизвестный в маске пытался ограбить банк

09:41 | 27.03.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге неизвестный в маске пытался ограбить отделение банка «Уралсиб», расположенного на улице Уктусской, 47. Попытка нападения не увенчалась успехом.



Как сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разбойное нападение произошло в четверг, 26 марта, в 20:30. Нападавший был один, на нем была маска, а в руках он держал предмет, похожий на пистолет. Неизвестному удалось скрыться.



В пресс-службе банка «Уралсиб» рассказали, что сотрудники компании и моральные ценности не пострадали. В УМВД сообщили, что полиция опрашивает очевидцев происшедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»