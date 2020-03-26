Более полумиллиона человек заражены коронавирусом в мире

23:48 | 26.03.2020

Сегодня заболевших коронавирусом COVID-19 стало более 500 тысяч человек по всему миру. Погибли от новой инфекции уже более 23 тысяч. Выздоровели почти 115 тысяч человек.



Число заболевших в Италии практически сравнялось с китайской статистикой - в европейской стране уже более 80 тысяч заражённых. Однако в Китае выздоровели более 74 тысяч человек (количество умерших почти не меняется в последние дни и составляет более трёх тысяч), а в Италии только чуть больше десяти (умерли более восьми тысяч человек). На третьем месте по количеству инфицированных сегодня США. На данный момент подтверждено более 75 тысяч заражений. Выздоровели в Штатах шесть сотен человек, а умерли - чуть более тысячи.



В России, согласно официальной статистике, на 26 марта подтверждено 845 случаев заражения COVID-19, 39 человек выздоровели, двое скончались.



В Свердловской области подтверждено 20 заболевших.

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