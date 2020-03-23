В Свердловской области на дошколят будут выплачивать новое пособие

13:25 | 24.03.2020

Фото: zen.yandex.com

В Свердловской области на детей от трех до семи лет будут выплачивать новое пособие. Соответствующий закон сегодня, 24 марта, приняло Заксобрание региона. Инициатором закона выступил губернатор Евгений Куйвашев.



В этом году размер пособия составит 5 750 рублей, а в последующие годы будет индексироваться. Мера соцподдержки предоставляется семьям со среднедушевым доходом, который не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал предшествующего года.



Как сообщает спикер областного парламента Людмила Бабушкина, по прогнозам в этом году новой мерой соцподдержки смогут воспользоваться более 52 тысяч семей. Из федерального и областного бюджетов на эти цели выделят порядка четырех миллиардов рублей. В региональный бюджет потребуется внести изменения, депутаты готовы к принятию этого решения.



Для получения выплат жители области должны обратиться в органы социальной политики. Мера будет рассчитываться с 1 января 2020 года, а заявления будут приниматься с 1 июня. От граждан потребуется только заявление на получение выплаты, так как остальная информация поступит по системам межведомственного взаимодействия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»