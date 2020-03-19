Новости дня
12:02 | 20.03.2020
Фото: ptzgovorit.ru
В Екатеринбурге матери грозит реальный срок за подделку документов на ребенка
Данный факт был выявлен при проверке школы №25 Екатеринбурга на соблюдения федерального законодательства при приеме детей в 1 классы на 2020/2021 учебный год. Материалы проверки, по которым возбуждено уголовное дело, были направлены в орган предварительного следствия в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 января мать подала заявление о зачислении дочери в школу №25 через официальный интернет-портал госуслуг. Установлено, что мама несовершеннолетней предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в жилом помещении на территории района на период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.
В ходе надзорных мероприятий запрошена информация в отделе по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, согласно которой свидетельство о регистрации несовершеннолетней по месту пребывания не выдавалось, указанный документ имеет признаки подделки.
Дальнейшую судьбу правонарушительницы решит мировой суд судебного участка № 7 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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