В Екатеринбурге матери грозит реальный срок за подделку документов на ребенка

12:02 | 20.03.2020

Фото: ptzgovorit.ru

Матери будущего первоклассника грозит реальный срок за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



Данный факт был выявлен при проверке школы №25 Екатеринбурга на соблюдения федерального законодательства при приеме детей в 1 классы на 2020/2021 учебный год. Материалы проверки, по которым возбуждено уголовное дело, были направлены в орган предварительного следствия в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 29 января мать подала заявление о зачислении дочери в школу №25 через официальный интернет-портал госуслуг. Установлено, что мама несовершеннолетней предоставила в отдел приема и выдачи документов МКУ «Центр муниципальных услуг» по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подлинники документов, в том числе свидетельство о регистрации по месту пребывания в жилом помещении на территории района на период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.



В ходе надзорных мероприятий запрошена информация в отделе по вопросам миграции ОП № 9 УМВД России по Екатеринбургу, согласно которой свидетельство о регистрации несовершеннолетней по месту пребывания не выдавалось, указанный документ имеет признаки подделки.



Дальнейшую судьбу правонарушительницы решит мировой суд судебного участка № 7 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»