В Екатеринбурге не будут закрывать детсады на карантин

21:02 | 16.03.2020

Фото: yanzori.rbsmi.ru

В уральской столице детские сады продолжат работать, не смотря на карантин в школах. По данным портала Е1, на этом настоял Роспотребнадзор.



Решение о том, нужно ли оставлять ребенка дома, будут принимать родители. Детские сады продолжат работать в штатном режиме. Карантин будет введен только в случае, если уровень заболевших детей по ОРВИ и гриппу будет превышать 20% от общего количества.



Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школы будут закрыты на карантин. Кроме того, о закрытии на карантин объявили некоторые университеты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»