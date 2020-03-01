В Екатеринбурге 1 апреля закроется Зеленая роща

19:05 | 16.03.2020

Фото: likes.ru

Парк Зеленая роща в Екатеринбурге закроется 1 апреля в связи с реконструкцией, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Такая мера необходима, чтобы жители города не подвергались опасности на строительной площадке.



Ограничения продлятся до 23 октября. Планируется, что за это время в парке обустроят все площадки, дорожки, высядят новые и подрежут старые зеленые насаждения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»