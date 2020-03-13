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14:36 | 14.03.2020
Фото: сайт администрации ЗАТО Свободный
В Свердловской области скончался глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников
Прощание с Владимиром Мельниковым пройдёт во Дворце культуры «Свободный» 16 марта с 13:00 до 14:00.
В 1984-2002 годах Владимир Мельников проходил военную службу на командно-штабных должностях в войсковой части, расположенной на территории ЗАТО. Он был выбран на должность главы ЗАТО Свободный в марте 2012 года, а в сентябре 2016 года был переизбран на второй срок.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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