В Свердловской области скончался глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников

14:36 | 14.03.2020

Фото: сайт администрации ЗАТО Свободный

13 марта в возрасте 59 лет скончался глава городского округа ЗАТО Свободный Владимир Мельников. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального образования.



Прощание с Владимиром Мельниковым пройдёт во Дворце культуры «Свободный» 16 марта с 13:00 до 14:00.



В 1984-2002 годах Владимир Мельников проходил военную службу на командно-штабных должностях в войсковой части, расположенной на территории ЗАТО. Он был выбран на должность главы ЗАТО Свободный в марте 2012 года, а в сентябре 2016 года был переизбран на второй срок.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»