В уральской столице открывается международная «Неделя моды»

16:22 | 11.03.2020

Фото: неделямодывекатеринбурге.рф

Сегодня, 11 марта, в Екатеринбурге открывается двенадцатая международная «Неделя моды», во время которой пройдут не только модные показы, но и образовательные программы. В течение шести дней в Уральском центре развития дизайна новые коллекции одежды представят более 50 дизайнеров и торговых марок из России, Болгарии, Италии, Франции и Индии.



В первый день «Недели моды» пройдут мероприятия, приуроченные к перекрестному году России и Киргизии. Большая делегация гостей и семь ведущих дизайнеров Киргизии прибыли в уральскую столицу для участия в показах. На следующий день, 12 марта, коллекции представят модельеры из России, Болгарии, Франции и Индии.



Следующие три дня станут «детскими», так как коллекции для детей и подростков представят более 20 модельеров и торговых марок. Хэдлайнером станет известный российских модельер Вячеслав Зайцев. Он в пятницу, 13 марта, представит горожанам свои модели для юных модников.



В заключительный день фестиваля, 16 марта, в Екатеринбурге состоится полуфинал XIII международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Жюри конкурса возглавит глава благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»