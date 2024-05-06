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Жителя Новоуральска обвинили в живодёрстве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Новоуральске 44-летнего местного жителя обвинили в живодёрстве. Его соседи уверены, что мужчина избивает собак и щенков, а потом закапывает их в лесу. Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала».
Сам мужчина, как пишет телеграм-канал, не отрицает расправы над питомцем, объясняя, что сделал это из-за того, что двухмесячный щенок нападал на него.
По подтверждённым данным, живодёр был ранее судим. Сейчас он якобы живёт со своей несовершеннолетней сожительницей, которая и приводит домой животных. Утверждается, что у них есть годовалый ребёнок. Зоозащитники написали на него коллективное заявление в полицию.
«Из этой квартиры издаются ужасные визги измученных животных. На кануне он избивал щенка так, что соседи стали ему выламывать двери. Когда открыли двери, увидели, как лежал окровавленный щенок весь избитый и в крови»,
– рассказал очевидец.
Сам мужчина, как пишет телеграм-канал, не отрицает расправы над питомцем, объясняя, что сделал это из-за того, что двухмесячный щенок нападал на него.
По подтверждённым данным, живодёр был ранее судим. Сейчас он якобы живёт со своей несовершеннолетней сожительницей, которая и приводит домой животных. Утверждается, что у них есть годовалый ребёнок. Зоозащитники написали на него коллективное заявление в полицию.
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