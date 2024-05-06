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Жителя Новоуральска обвинили в живодёрстве

13.58 Пятница, 10 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Новоуральске 44-летнего местного жителя обвинили в живодёрстве. Его соседи уверены, что мужчина избивает собак и щенков, а потом закапывает их в лесу. Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала».

«Из этой квартиры издаются ужасные визги измученных животных. На кануне он избивал щенка так, что соседи стали ему выламывать двери. Когда открыли двери, увидели, как лежал окровавленный щенок весь избитый и в крови»,

– рассказал очевидец.


Сам мужчина, как пишет телеграм-канал, не отрицает расправы над питомцем, объясняя, что сделал это из-за того, что двухмесячный щенок нападал на него.

По подтверждённым данным, живодёр был ранее судим. Сейчас он якобы живёт со своей несовершеннолетней сожительницей, которая и приводит домой животных. Утверждается, что у них есть годовалый ребёнок. Зоозащитники написали на него коллективное заявление в полицию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:11 На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику
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21:16 «Эстафету» крупных пожаров в Свердловской области подхватил Алапаевск
20:54 В Лесном двух молодых мошенников отправили в колонию
20:10 О риске заторов на дороге между Пермью и Екатеринбургом предупредил Уралуправтодор
19:56 Уральский гусар пригрозил из заточения спецкомисии комиссаром Жювом
19:18 Тюменец приехал в Ирбит и лишился автомобиля после рецидива с пьяной ездой
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17:28 Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»
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