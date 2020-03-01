В Екатеринбурге закроют движение по улице Тверитина

16:07 | 11.03.2020

В Екатеринбурге на три недели закроется транспортное движение по улице Тверитина. На данном участке будут проходить работы по строительству сетей холодного водоснабжения.



Перекрытие продлится с 23 марта по 16 апреля. Коммунальщики предлагают екатеринбуржцам объехать закрытый участок по улицам Чапаева, Большакова и Чайковского.



Автолюбителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели и заранее планировать маршрут передвижения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»